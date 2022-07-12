Известно, когда пройдет 4-я встреча министров обороны – союзников Украины в формате Рамштайн

В Пентагоне назвали дату новой встречи в формате Рамштайн. Четвертая встреча консультативной группы по обороне Украины состоится 20 июля в онлайн-формате.

Об этом пресс-служба министерства обороны Соединенных Штатов Америки сообщила 11 июля по итогам переговоров главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Украины Алексея Резникова. Они обсудили очередной пакет оборонной помощи от США на $400 млн, объявленный 8 июля, а также ситуацию на фронте, пообещав оставаться в тесном контакте.

Напомним, ранее прошли уже три заседания консультативной группы по вопросам обороны Украины.