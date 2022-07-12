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Глава Донецкой ОВА сообщил о количестве новых жертв трагедии в Часовом Яру

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Настоящий ужас

Глава Донецкой ОВА сообщил о количестве новых жертв трагедии в Часовом Яру

Павел Кириленко Facebook

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В Часовом Яру количество погибших в результате удара российских оккупантов возросло до 34. Спасательная операция продолжается, как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Уже 34 погибших и 9 раненых достали спасатели из-под завалов многоэтажки в городе Часов Яр. Среди погибших – один ребенок. По состоянию на 06:30 работники ГСЧС расчистили около 70% руин. Спасательная операция продолжается. За каждую уничтоженную и изуродованную жизнь россияне понесут ответственность!"

Напомним, вечером 9 июля армия рф выпустила четыре ракеты по городу Часов Яр Бахмутского района, в результате чего произошло разрушение двух пятиэтажных жилых домов. Минобороны россии заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру "было уничтожено более трехсот националистов".

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В статье: война с Россией Павел Кириленко
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Источник:
t.me/pavlokyrylenko_donoda

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