За сутки "подобрели" семьдесят россиян. Генштаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной
Уменьшилось у русни и техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной – начиная с 24-го февраля и до 11-го июля включительно.
По данным Генштаба ВСУ, украинскими защитниками ликвидировано:
- личного состава – около 37470 (+70 в сутки);
- танков ‒ 1649 (+4) ед.;
- боевых бронированных машин – 3829 (+1) ед.;
- артиллерийских систем – 838 (+0) ед.;
- РСЗО – 247 (+0) ед.;
- средств ПВО – 109 (+0) ед.;
- самолетов – 217 (+0) ед.;
- вертолетов – 188 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) ед.;
- крылатых ракет – 155 (+0) ед.;
- кораблей /катеров – 15 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2699 (+3) ед.;
- специальной техники – 66 (+0) ед.;
Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении. Генштаб отмечает, что подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.
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