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За сутки "подобрели" семьдесят россиян. Генштаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной

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Уменьшилось у русни и техники

За сутки "подобрели" семьдесят россиян. Генштаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной

Генштаб ЗСУ

UA-Футбол
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Генеральный штаб ВСУ обновил данные по российским потерям в войне с Украиной – начиная с 24-го февраля и до 11-го июля включительно.

По данным Генштаба ВСУ, украинскими защитниками ликвидировано:

  • личного состава – около 37470 (+70 в сутки);
  • танков ‒ 1649 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин – 3829 (+1) ед.;
  • артиллерийских систем – 838 (+0) ед.;
  • РСЗО – 247 (+0) ед.;
  • средств ПВО – 109 (+0) ед.;
  • самолетов – 217 (+0) ед.;
  • вертолетов – 188 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 676 (+0) ед.;
  • крылатых ракет – 155 (+0) ед.;
  • кораблей /катеров – 15 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2699 (+3) ед.;
  • специальной техники – 66 (+0) ед.;

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении. Генштаб отмечает, что подсчет усложняется интенсивностью боевых действий.

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В статье: война с Россией
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