Белый дом: Иран готовится поставить россии беспилотники

У США есть информация о том, что Иран готовится поставить армии рф беспилотники, в том числе боеспособные, а также начать обучение российских сил управлению аппаратами уже в конце июля. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 11 июля, советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

россия понесла "серьезные расходы" на поле боя, а усилия по созданию территории на востоке "приходят в ущерб поддержанию ее собственного оружия".

Таким образом, иранское правительство готовится в ускоренном порядке предоставить россии до нескольких сотен беспилотных летательных аппаратов, способных нести на себе вооружение. Данная информация основана на недавно рассекреченных разведданных.

Ранее сообщалось, что рф получает боеприпасы и военную технику из Ирака для военных действий в Украине с помощью иранских сетей по контрабанде оружия.