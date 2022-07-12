  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ ликвидировали очередную партию российских армейских чиновников
В тренде

ВСУ ликвидировали очередную партию российских армейских чиновников

Общие новости
(3 голосов)

Точная и взвешенная работа

ВСУ ликвидировали очередную партию российских армейских чиновников

Флаг

UA-Футбол
Новина українською

Глава Общественного совета при Одесской ОГА – спикер главы ОВА Сергей Братчук сообщает о том, что ВСУ уничтожили очередную партию российских высокопоставленных армейцев.

"По результатам огневого поражения HIMARS в районе н.п. Шахтерск погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ кроме одного (позывной "барсук", он в тяжелом состоянии).

Также сегодня погиб начальник службы РАО 58 а (в/ч 47084, Владикавказ) пдво вс рф Валентин Данилов.

ВСУ – первая Армия Мира вынуждает оккупантов к жестам доброй воли - выйти из чата", - написал Братчук.

Добавим, что вечером украинские защитники нанесли артиллерийский удар по складам боекомплектов россиян в оккупированной Новой Каховке.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Сергій Братчук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде