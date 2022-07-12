ВСУ ликвидировали очередную партию российских армейских чиновников

Глава Общественного совета при Одесской ОГА – спикер главы ОВА Сергей Братчук сообщает о том, что ВСУ уничтожили очередную партию российских высокопоставленных армейцев.

"По результатам огневого поражения HIMARS в районе н.п. Шахтерск погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ кроме одного (позывной "барсук", он в тяжелом состоянии).

Также сегодня погиб начальник службы РАО 58 а (в/ч 47084, Владикавказ) пдво вс рф Валентин Данилов.

ВСУ – первая Армия Мира вынуждает оккупантов к жестам доброй воли - выйти из чата", - написал Братчук.