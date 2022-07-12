ВСУ ликвидировали очередную партию российских армейских чиновников
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Глава Общественного совета при Одесской ОГА – спикер главы ОВА Сергей Братчук сообщает о том, что ВСУ уничтожили очередную партию российских высокопоставленных армейцев.
"По результатам огневого поражения HIMARS в районе н.п. Шахтерск погибли все заместители командира 106 воздушно-десантной дивизии РФ кроме одного (позывной "барсук", он в тяжелом состоянии).
Также сегодня погиб начальник службы РАО 58 а (в/ч 47084, Владикавказ) пдво вс рф Валентин Данилов.
ВСУ – первая Армия Мира вынуждает оккупантов к жестам доброй воли - выйти из чата", - написал Братчук.
Добавим, что вечером украинские защитники нанесли артиллерийский удар по складам боекомплектов россиян в оккупированной Новой Каховке.
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