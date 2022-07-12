Суд в Гааге по делу о захвате моряков в Керченском проливе поддержал Украину и отклонил требования рф
Правда за нами
pca-cpa.org
Международный арбитражный трибунал в Гааге частично отклонил требования россии и подтвердил, что имеет юрисдикцию на рассмотрение дела о захвате украинских моряков в Керченском проливе. Об этом говорится в решении суда.
Украине и россии дали возможность решить, нужно ли обозначить какую-то часть дела как конфиденциальную. В решении суда указывается, что под юрисдикцию суда попадают "военные действия" с момента, когда 25 ноября 2018 года россия захватила украинские суда с моряками.
Арбитраж отверг фактаж россии – прежде всего о том, что отрицаемые Украиной действия выходят за пределы юрисдикции суда, а также якобы невыполнение Украиной статьи 283 "Конвенции о морском праве", которая предусматривает "обмен взглядами" между сторонами для улаживания спора. россиянам дали полгода на то, чтобы предоставить свою письменную позицию арбитражу.
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