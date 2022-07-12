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Суд в Гааге по делу о захвате моряков в Керченском проливе поддержал Украину и отклонил требования рф

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Суд в Гааге по делу о захвате моряков в Керченском проливе поддержал Украину и отклонил требования рф

pca-cpa.org

Новина українською

Международный арбитражный трибунал в Гааге частично отклонил требования россии и подтвердил, что имеет юрисдикцию на рассмотрение дела о захвате украинских моряков в Керченском проливе. Об этом говорится в решении суда.

Украине и россии дали возможность решить, нужно ли обозначить какую-то часть дела как конфиденциальную. В решении суда указывается, что под юрисдикцию суда попадают "военные действия" с момента, когда 25 ноября 2018 года россия захватила украинские суда с моряками.

Арбитраж отверг фактаж россии – прежде всего о том, что отрицаемые Украиной действия выходят за пределы юрисдикции суда, а также якобы невыполнение Украиной статьи 283 "Конвенции о морском праве", которая предусматривает "обмен взглядами" между сторонами для улаживания спора. россиянам дали полгода на то, чтобы предоставить свою письменную позицию арбитражу.

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В статье: война с Россией
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Источник:
pca-cpa.org

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