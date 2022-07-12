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Нарекли убийцей орков. Литовцы купили для Украины антидроны и радары Wingman

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Нарекли убийцей орков. Литовцы купили для Украины антидроны и радары Wingman

Defence Update

Новина українською

Жители Литвы приобрели для Украины более ста средств противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам, а также десятки радаров к ним. Антидроны помогут ВСУ сбивать российские БПЛА на малом расстоянии.

Об этом сообщил литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас, именно он и организовал сбор средств на помощь украинской армии. В Твиттере Андрюс опубликовал фото самого устройства, правда, в коробке – видно, что ему дали название "Убийца орков".

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Всего было закуплено 110 антидронов. Также литовцы добавили к этим девайсам 80 одобренных НАТО радаров Wingman. Они позволят оператору антидрона обнаруживать и сбивать российские беспилотники на расстоянии до 5 км. Покупка антидронов и радаров обошлась литовцам в 1 095 000 евро.

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В статье: война с Россией
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