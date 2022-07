Нарекли убийцей орков. Литовцы купили для Украины антидроны и радары Wingman

Жители Литвы приобрели для Украины более ста средств противодействия вражеским беспилотным летательным аппаратам, а также десятки радаров к ним. Антидроны помогут ВСУ сбивать российские БПЛА на малом расстоянии.

Об этом сообщил литовский журналист и телеведущий Андрюс Тапинас, именно он и организовал сбор средств на помощь украинской армии. В Твиттере Андрюс опубликовал фото самого устройства, правда, в коробке – видно, что ему дали название "Убийца орков".

Всего было закуплено 110 антидронов. Также литовцы добавили к этим девайсам 80 одобренных НАТО радаров Wingman. Они позволят оператору антидрона обнаруживать и сбивать российские беспилотники на расстоянии до 5 км. Покупка антидронов и радаров обошлась литовцам в 1 095 000 евро.

We bought 110 antidrone guns for Ukraine and named then Orcrist - Orc Killer.



Today we added 80 Wingman - NATO approved radars which allows antidrone operator detect and shoot down russian drone without seeing it up to 5 km away.



Price tag: 1 095 000 euro. pic.twitter.com/3jrMCBduDx