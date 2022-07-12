"ЕС здесь, чтобы помочь". Украина получит новый макрофинансовый кредит в размере 1 млрд евро
Спасибо партнерам!
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Совет Европейского Союза одобрил выделение Украине нового макрофинансового кредита размером в 1 млрд евро. Об этом сообщил первый заместитель председателя Европейской комиссии Валдис Домбровскис в своем Твиттере.
"ЕС усиливает финансовую поддержку Украины: европейские министры только что одобрили кредит на 1 миллиард евро. Это часть нового пакета макрофинансовой помощи. Украинская экономика в состоянии войны. Она крайне нуждается в краткосрочном финансировании. ЕС здесь, чтобы помочь".
Отмечается, что деньги пойдут в разные сферы. ЕС обещает не останавливаться и оказывать еще больше помощи украинцам.
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