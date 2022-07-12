Известно, когда будет объявлено имя нового премьера в Великобритании

Новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 5 сентября. Отбор кандидатов начнется уже на этой неделе. Об этом сообщает издание Reuters.

В настоящее время в списке 11 кандидатов на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра. Законодатели сократят количество кандидатов до двух, после чего летом состоится почтовое голосование среди членов Консервативной партии (которых около 200 тысяч).

Новому лидеру придется вернуть поддержку консерваторам среди населения страны. По данным опроса, у оппозиционной Лейбористской партии 43% поддержки, у Консервативной – 28%, что является наибольшим преимуществом лейбористов, начиная с 2013 года.