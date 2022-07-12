Не хватает жилья. Шотландия приостанавливает программу поддержки беженцев из Украины
Временно
Getty Images / Global Images Ukraine
Шотландия на три месяца приостанавливает программу поддержки беженцев из Украины. Временная пауза связана с нехваткой жилья. Об этом сообщает The Guardian.
4666 украинцев уже были приняты в Шотландии по специальной программе поддержки, которая предусматривает предоставление жилья. Еще около 18 тысяч граждан Украины подали заявки. Правительство объясняет: если такие темпы приезда украинцев будут и дальше, местным властям, возможно, придется прибегнуть к срочному размещению.
По словам правительства, срочное размещение не сможет обеспечить надлежащий "теплый шотландский прием" пострадавшим от войны в Украине людям.
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