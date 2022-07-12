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Не хватает жилья. Шотландия приостанавливает программу поддержки беженцев из Украины

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Временно

Не хватает жилья. Шотландия приостанавливает программу поддержки беженцев из Украины

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Шотландия на три месяца приостанавливает программу поддержки беженцев из Украины. Временная пауза связана с нехваткой жилья. Об этом сообщает The Guardian.

4666 украинцев уже были приняты в Шотландии по специальной программе поддержки, которая предусматривает предоставление жилья. Еще около 18 тысяч граждан Украины подали заявки. Правительство объясняет: если такие темпы приезда украинцев будут и дальше, местным властям, возможно, придется прибегнуть к срочному размещению.

По словам правительства, срочное размещение не сможет обеспечить надлежащий "теплый шотландский прием" пострадавшим от войны в Украине людям.

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В статье: война с Россией
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Источник:
theguardian.com

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