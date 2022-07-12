На сайте ВРУ появился законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия

На сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Он зарегистрирован под номером 7551 от 11.07.2022г.

Инициаторами законопроекта указаны Гончаренко Алексей Алексеевич (IX созыв), Магомедов Муса Сергоевич (IX созыв).

Напомним, что Чеченская Республика Ичкерия входит в состав российской федерации. В девяностых годах Кремль дважды воевал с чеченцами, силой подавляя их тягу к независимости.

россия в период полномасштабной войны с Украиной не раз прибегала к "вбросам" об отзыве независимости бывших республик СССР.

Скриншот из сайта ВРУ