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На сайте ВРУ появился законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия

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У настоящих чеченцев всегда была тяга к независимости

На сайте ВРУ появился законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия

скріншот із сайту ВРС

UA-Футбол
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На сайте Верховной Рады Украины появился проект постановления о признании государственного суверенитета Чеченской Республики Ичкерия. Он зарегистрирован под номером 7551 от 11.07.2022г.

Инициаторами законопроекта указаны Гончаренко Алексей Алексеевич (IX созыв), Магомедов Муса Сергоевич (IX созыв).

Напомним, что Чеченская Республика Ичкерия входит в состав российской федерации. В девяностых годах Кремль дважды воевал с чеченцами, силой подавляя их тягу к независимости.

россия в период полномасштабной войны с Украиной не раз прибегала к "вбросам" об отзыве независимости бывших республик СССР.

На сайте ВРУ появился законопроект о признании суверенитета Чеченской Республики Ичкерия - изображение 1

Скриншот из сайта ВРУ

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В статье: война с Россией
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Источник:
ВРУ

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