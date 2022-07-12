10-летняя девочка передала 21 тысячу гривен в фонд Притулы. Она играла с прохожими в шашки на деньги
Организовала сбор средств для ВСУ и растрогала Сергея до слез
Сергій Притула
10-летняя Валерия играла в шашки со всеми желающими за деньги для сбора средств на нужды ВСУ. Благодаря уровню своей игры девочке удалось "заработать" более 20 тысяч гривен. Об этом сообщил Сергей Притула, в Фонд которого Лера и принесла заработанные деньги.
"Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал – платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия – чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. + 21000 грн в копилку. Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно!"
Мать девочки обнародовала видео встречи с Притулой: он сначала шутил и расспрашивал Леру о ее занятиях шашками, а когда она достала из сумки собранные средства, не смог сдержать слез.
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