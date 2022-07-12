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10-летняя девочка передала 21 тысячу гривен в фонд Притулы. Она играла с прохожими в шашки на деньги

Общие новости
(2 голосов)

Организовала сбор средств для ВСУ и растрогала Сергея до слез

10-летняя девочка передала 21 тысячу гривен в фонд Притулы. Она играла с прохожими в шашки на деньги

Сергій Притула

Новина українською

10-летняя Валерия играла в шашки со всеми желающими за деньги для сбора средств на нужды ВСУ. Благодаря уровню своей игры девочке удалось "заработать" более 20 тысяч гривен. Об этом сообщил Сергей Притула, в Фонд которого Лера и принесла заработанные деньги.

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"Валерия. 10 лет. Играла на улице в шашки с людьми. Если человек проигрывал – платил за игру. Проиграли все, кто играл с Валерией. Валерия – чемпионка мира по шашкам. И спонсор нашего фонда. + 21000 грн в копилку. Лысый ботокс сдохнет и так и не поймет, почему проиграл. А потому, что наш народ с такими детьми победить невозможно!"

Мать девочки обнародовала видео встречи с Притулой: он сначала шутил и расспрашивал Леру о ее занятиях шашками, а когда она достала из сумки собранные средства, не смог сдержать слез.

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В статье: война с Россией Сергей Притула
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Источник:
facebook.com/serhiyprytula

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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
12.07.2022 в 15:05
Лише я один плакав?... Підростає Велике покоління!
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budo2012 (Чугуев)
12.07.2022 в 14:34
приклад для наслідування!!!ДЯКУЮ ТОБІ ВАЛЕРІЯ!!!
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