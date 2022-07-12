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Освобождены из плена пять граждан Украины, среди которых один военнослужащий ВСУ

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Еще бывший сотрудник полиции и трое гражданских

Освобождены из плена пять граждан Украины, среди которых один военнослужащий ВСУ

ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ ИРИНЫ ВЕРЕЩУК

UA-Футбол
Новина українською

Освобождены из плена пять граждан Украины, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских.

Все они находились в плену российских захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской области, сообщает Главное управление разведки.

Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. Сейчас освобожденные находятся на попечении украинских властей и получают должное лечение.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Ukraine NOW

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