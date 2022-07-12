Освобождены из плена пять граждан Украины, среди которых один военнослужащий ВСУ

Освобождены из плена пять граждан Украины, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских.

Все они находились в плену российских захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской области, сообщает Главное управление разведки.

Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. Сейчас освобожденные находятся на попечении украинских властей и получают должное лечение.