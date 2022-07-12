Освобождены из плена пять граждан Украины, среди которых один военнослужащий ВСУ
Еще бывший сотрудник полиции и трое гражданских
ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАМ ИРИНЫ ВЕРЕЩУК
Освобождены из плена пять граждан Украины, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских.
Все они находились в плену российских захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской области, сообщает Главное управление разведки.
Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение. Сейчас освобожденные находятся на попечении украинских властей и получают должное лечение.
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Источник:Ukraine NOW
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