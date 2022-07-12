Схемы: Первый заместитель главы Администрации президента времен Януковича в июне уехал из Украины

Пророссийский деятель, бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов выехал из Украины в Венгрию 3 июня 2022 через пропускной пункт для автомобильного сообщения "Чоп" в Закарпатской области. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода) со ссылкой на три независимых друг от друга источника.

Журналисты обратились с информационным запросом в Государственную пограничную службу Украины с просьбой объяснить, по каким основаниям 48-летний Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

Администрация Госпогранслужбы сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных"

С 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne. Он активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и дальнейшие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы, привлекая интернет-ботов. Семья Портнова владеет недвижимостью в москве совместно с друзьями руководителя российского МИД сергея лаврова. Также ранее "Схемы" обнаружили тайную крепость Портнова под Киевом стоимостью 2,5 миллиона долларов. Пророссийский деятель находится под санкциями США с декабря 2021 года.