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Схемы: Первый заместитель главы Администрации президента времен Януковича в июне уехал из Украины

Общие новости
(1 голосов)

Пограничники не раскрывают оснований

Схемы: Первый заместитель главы Администрации президента времен Януковича в июне уехал из Украины

УНИАН

Новина українською

Пророссийский деятель, бывший первый заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов выехал из Украины в Венгрию 3 июня 2022 через пропускной пункт для автомобильного сообщения "Чоп" в Закарпатской области. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" (проект Радио Свобода) со ссылкой на три независимых друг от друга источника.

Журналисты обратились с информационным запросом в Государственную пограничную службу Украины с просьбой объяснить, по каким основаниям 48-летний Портнов покинул территорию Украины во время действия ограничений для выезда мужчинам призывного возраста.

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Администрация Госпогранслужбы сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных"

С 27 августа по 5 октября 2018 года Портнов руководил пророссийским телеканалом NewsOne. Он активно пытался дискредитировать украинскую Революцию Достоинства и дальнейшие проевропейские реформы в стране, а также продвигать антизападные программы, привлекая интернет-ботов. Семья Портнова владеет недвижимостью в москве совместно с друзьями руководителя российского МИД сергея лаврова. Также ранее "Схемы" обнаружили тайную крепость Портнова под Киевом стоимостью 2,5 миллиона долларов. Пророссийский деятель находится под санкциями США с декабря 2021 года.

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В статье: Виктор Янукович война с Россией
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Источник:
radiosvoboda.org

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Комментарии (7)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
12.07.2022 в 16:05
Зеля опять не виноват?
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0
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.07.2022 в 15:58
и эта ....мразь всё это время находилась в Украине и продолжала творить свои дела?продажные зелёные ...... грош цена такому президенту. ермак и прочие ....в ОП,портнов свободно выезжает за рубеж???
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0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.07.2022 в 15:55
Що це за Держприкордонслужба? Ганьба...
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0
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efim423 (odessa)
12.07.2022 в 15:42
зеля нефига неконтролирует , говорящая голова и всё
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+2
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
12.07.2022 в 15:40
"Администрация Госпогранслужбы сообщила, что не ответит, поскольку "содержание запроса касается предоставления персональных данных, регламентируемого Законом Украины "О защите персональных данных" Администрация Госпогранслужбы = Залупы гнойные.
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+1
0
олег донецьк Украіна (донецьк)
12.07.2022 в 16:01
мозги у тебя есть?бери выше.ближайшее окружение и вся верхушка .....зелёной власти
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Litb@rski (Кёльн)
12.07.2022 в 15:03
И снова всё так чинно и благородно....
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+2
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