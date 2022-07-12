Около 15 млрд евро. Европейский Союз заморозил российские активы на крупную сумму

Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро с момента вторжения россии в Украину 24 февраля. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс как издание RTBF. Более 12 млрд евро заморозили только в пяти государствах-членах ЕС.

"Мы должны продолжать убеждать другие государства-члены делать то же самое. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы увидим активизацию этих процессов во всех других государствах ЕС".

В то же время он отказался раскрыть 5 стран ЕС, заморозивших больше всего активов.