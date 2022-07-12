  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стефанчук говорит, что Рада готова внедрять все изменения для борьбы с коррупцией
В тренде

Стефанчук говорит, что Рада готова внедрять все изменения для борьбы с коррупцией

Общие новости
(2 голосов)

Такие реформы хотят видеть в Украине Соединенные Штаты

Стефанчук говорит, что Рада готова внедрять все изменения для борьбы с коррупцией

facebook.com/stefanchuk.official

Новина українською

Глава ВР Руслан Стефанчук встретился с послом США Бриджит Бринк. Об этом он сообщил в Facebook.

По словам Стефанчука, сегодня для Штатов важно видеть реформы.

"Не секрет, что для США борьба с коррупцией - это приоритет. Рядом с ней - судебная реформа и соответствие нашего законодательства международному праву", - отметил спикер ВР.

Читайте такжеВСУ "демилитаризовали" еще двух российских полковников и майора

"Парламент готов внедрять все изменения. Более того, сейчас все осознают, что перечень реформ от ЕС и США - это не просто наше домашняя задача. Это внутренняя необходимость менять наше общество и отношения внутри государства", - говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
KozakUA (Рівне)
12.07.2022 в 16:39
Ну да...ну да. Язиком молоти це вам не керівника САП призначити, тут клепки багато не треба
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде