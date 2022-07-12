Стефанчук говорит, что Рада готова внедрять все изменения для борьбы с коррупцией
Такие реформы хотят видеть в Украине Соединенные Штаты
facebook.com/stefanchuk.official
Глава ВР Руслан Стефанчук встретился с послом США Бриджит Бринк. Об этом он сообщил в Facebook.
По словам Стефанчука, сегодня для Штатов важно видеть реформы.
"Не секрет, что для США борьба с коррупцией - это приоритет. Рядом с ней - судебная реформа и соответствие нашего законодательства международному праву", - отметил спикер ВР.
"Парламент готов внедрять все изменения. Более того, сейчас все осознают, что перечень реформ от ЕС и США - это не просто наше домашняя задача. Это внутренняя необходимость менять наше общество и отношения внутри государства", - говорится в сообщении.
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