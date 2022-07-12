"У них минометчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец", - оккупант "жалуется" на точность ВСУ

Российские оккупанты рассказывают друг другу о "ювелирной" работе украинских минометчиков и артиллеристов и жалуются на собственную авиацию.

Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

В частности, командир российской разведроты жалуется другу, что они едва удерживают позиции в поселке Долгенькое на Харьковщине.

"Они (украинские защитники – прим.) поднимаются и смотрят дронами, куда попадают. И начинают минометить. За сутки семь единиц техники сожгли просто: камаз бронированный, еще какую-то х#йню там", – разочарованно признает оккупант.

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Также оккупант рассказывает, что авиация РФ работает "на показуху".

"Подлетит вертолет", нах#й, за 5 км, где-то там издалека выстрелит раз и съ#бался. И больше мы, нах#й, не видим его. За неделю может 2 раза прилететь, где-то по какому-то лесу отработать и съ#баться. И нету, нах#й, вообще них#я, ни СУшек, них#я", - объясняет рашист.

Особую обеспокоенность у захватчиков вызывает то, насколько точно украинские бойцы попадают в цель. "У них миномётчики и артиллеристы точно стреляют, прям п#здец. Они пристреленные…"

В СБУ отмечают, что этот разговор был перехвачен еще до Новой Каховки, Херсона и Чернобаевки – "то есть до того, как ВСУ начали использовать высокоточные HIMARS".