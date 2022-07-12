UA-Футбол відзначає 20-річний ювілей

12 липня 2002-го року свою історію розпочав сайт UA-Футбол. Пам'ятаєте, яким був тоді світ? Бразилія вп’яте стала найсильнішою збірною на планеті - у фіналі Мундіалю великий Роналдо переграв великого Кана. "Динамо" відходило від шоку після смерті Валерія Васильовича Лобановського, а "Шахтар" вперше піднявся на вершину українського футболу. З Першої ліги вийшли три клуби – "Чорноморець", "Волинь" та "Оболонь", що дозволило розширити Вищу лігу до 16-ти учасників. Андрій Шевченко цілеспрямовано будував свою кар’єру у "Мілані", а Олег Лужний насолоджувався чемпіонством в Англії з "Арсеналом".

"Реал" виграв дев’ятий Кубок Чемпіонів з переможним неймовірним голом Зінедіна Зідана у ворота "Байєра". Юрген Клопп лише рік як був повноцінним тренером, а Хосеп Гвардіола і не думав ще завершувати футбольну кар’єру та саме оформлював трансфер з "Брешії" до "Роми". 17-річний Роналду чекав свого дебюту у "Спортінгу", а Мессі зачаровував усіх у старших класах Ла Масії. Мбаппе було чотири, Голанду - два, а Мудрику лише рік від народження.

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Погодьтесь, 20 років – це солідний термін. Коли сайт опублікував свій перший матеріал, чимало його нинішніх читачів ще не народились або ж лише вчились читати. Візьмемо на себе сміливість стверджувати, що за цей час ми допомогли сформуватись не одному поколінню футбольних фанатів. Тисячі новин, звітів, статей, онлайнів, інтерв’ю з легендами та зірками, гострі розслідування, гігабайти заповненої статистики, безліч дискусійних тем на форумі, в яких ламались списи та знаходилась істина, пошук нових ідей та плекання вже сформованих традицій.

Коли 24-го лютого росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, ми почали писати новини з фронту. При цьому, як членам редакції не було важко (хтось опинився під обстрілами, хтось в окупації, хтось взяв до рук зброю), але ми продовжуємо писати про футбол та інші види спорту.

Таку дату хотілося б відзначити з розмахом – в колі друзів, колег та читачів, наприклад, зігравши у футбол, після якого провести "третій тайм". І ми обов’язково це зробимо, коли Українські Захисники розіб’ють та виженуть окупантів з нашої землі. А поки скромно привітаємо себе та вас з Днем народження та побажаємо нам Перемоги, натхнення, побільше приводів для матеріалів, та звісно читачів – відданих, але й суворих та вимогливих.

З Днем народження, UA-Футбол!