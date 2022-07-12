  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
В тренде

ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем

Общие новости
Обновлено
(3 голосов)

Туда оккупанты вывезли уцелевшую технику с мелитопольского аэродрома

ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем

фото з відкритих джерел

Новина українською

ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в поселке Мирное, что под Мелитополем. Именно туда россияне вывели часть техники и военных после удара системами HIMARS по мелитпольскому аэродрому.

Читайте такжеРоссийские оккупанты намерены использовать мелитопольцев как живой щит

По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.

"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе. Сейчас жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов показали густой черный дым. Верим в ВСУ", — говорится в сообщении.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде