ВСУ атаковали базу оккупантов под Мелитополем
Туда оккупанты вывезли уцелевшую технику с мелитопольского аэродрома
фото з відкритих джерел
ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в поселке Мирное, что под Мелитополем. Именно туда россияне вывели часть техники и военных после удара системами HIMARS по мелитпольскому аэродрому.
По информации местных жителей, горит база воинской части МЧС в поселке Мирное Мелитопольского района, которую захватили оккупанты.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Мелитополя Иван Федоров.
"Именно туда рашисты перевезли свою военную технику после того, как неделю назад ВСУ нанесли разрушительные удары по российской базе в районе аэродрома в Мелитополе. Сейчас жители близ Мирного услышали около 25 взрывов. Со стороны базы оккупантов показали густой черный дым. Верим в ВСУ", — говорится в сообщении.
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