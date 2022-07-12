На россии прошел традиционный турнир по метанию коровьих лепешек - ФОТО
Импортозаместили фрисби
фото из свободных источников
В Прикамье, что на россии, прошел спортивный турнир под названием "Веселый коровяк". Участникам предстояло бросить как можно дальше диск, но вместо традиционного фрисби местные спортсмены бросали вдаль засохшие коровьи лепешки.
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Мероприятие прошло в селе Крылово после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией.
Известно, что турнир по метанию коровьих экскрементов впервые прошел в 2008 году. Специально для него организаторы заготавливают сотни сухих коровьих "лепешек".
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Комментарии (3)
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
12.07.2022 в 20:05
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ещё не специалист (Кривой Рог)
12.07.2022 в 18:46
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ещё не специалист (Кривой Рог)
12.07.2022 в 19:41
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