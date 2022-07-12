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"Здесь делать нечего. Все уезжают". Все больше людей пытаются покинуть Мариуполь

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Сейчас это сделать не так уж и просто

"Здесь делать нечего. Все уезжают". Все больше людей пытаются покинуть Мариуполь

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жители временно оккупированного Мариуполя не видят будущего при оккупационных властях.

Об этом сообщают в Мариупольском городском совете.

"Мариуполь - это просто со слезами на глазах. Где большие разрушения. Если посмотреть в YouTube, каким он был Мариуполь и каким он стал — это очень больно. Ни воды, ни света. А если не дадут свет или газ. Как я буду - с детьми мерзнуть? Здесь делать нечего. Все уезжают", — рассказывает один из жителей.

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В Мариупольском городском совете отмечают: "Никакие пропагандистские призывы о "все наладится" уже не действуют. Люди видят правду и не верят россиянам и коллаборантам. Дети последних тоже уезжают".

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