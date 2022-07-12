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Оккупанты назначили "мэром" Волчанска местного криминального авторитета

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Лучший кандидат среди тех, кто в Волчанске поддерживает оккупантов

Оккупанты назначили "мэром" Волчанска местного криминального авторитета

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В захваченном Волчанске захватчики назначили "мэром" криминального авторитета Дмитрия Чигринова, который находится в розыске за похищение человека, причинение тяжких телесных повреждений и вымогательство.

Об этом сообщил в Фейсбуке начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его информации, в конце октября прошлого года в городе Волчанск два человека, имя одного из которых Чигринов Дмитрий Сергеевич, совершили тяжкие преступления: похищение и лишение свободы, причинение тяжких телесных повреждений, вымогательство в отношении двух граждан. Следователи до конца года каждому из фигурантов сообщили о подозрении, судом им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток. В середине февраля судом была продлена мера пресечения для Чигринова, но уже с правом внесения залога 545 820 грн. На следующий день, 18 февраля, тот внес необходимую сумму залога и вышел из-под стражи.

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"Весной становится известно, что Чигринов (уголовное прозвище - "Чиж") объявлен "мэром" оккупированного Волчанска. Пожалуй, это был лучший кандидат среди тех, кто в Волчанске поддерживает оккупантов", - отметил Болвинов.

Он добавил, что в мае деньги, внесенные подозреваемым в качестве залога, были направлены в пользу Вооруженных Сил Украины.

"Так вор и коллаборант профинансировал ускорение собственного наказания или смерти. Конечно, если до этого его не казнят сами оккупанты. Что-то мне подсказывает, что наиболее безопасным местом для Чигринова был именно следственный изолятор", - заметил Болвинов.

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В статье: война с Россией
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