В Крыму за одежду с буквой Z избили российского солдата
Дело было в Судаке
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Неизвестные избили в городе Судак на юго-востоке оккупированного Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Случилось это вечером в воскресенье.
Об этом сообщили представитель оккупантов, так называемый "советник главы Крыма по информационной политике" Олег Крючков в комментарии РИА Новости.
"Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z", - сказал Крючков.
По его словам, на российского военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной, нападавших якобы было трое.
"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", — сказал Крючков.
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