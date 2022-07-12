В Крыму за одежду с буквой Z избили российского солдата

Неизвестные избили в городе Судак на юго-востоке оккупированного Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Случилось это вечером в воскресенье.

Об этом сообщили представитель оккупантов, так называемый "советник главы Крыма по информационной политике" Олег Крючков в комментарии РИА Новости.

"Неизвестные в Судаке избили военнослужащего, контрактника. Поводом для нападения стала его одежда с символами Z", - сказал Крючков.

По его словам, на российского военного, проходившего лечение в местном санатории, напали в районе набережной, нападавших якобы было трое.

"Парень написал заявление в полицию. Случившимся уже занимается МВД. Нападавших разыскивают. Реакция будет запредельно жесткой", — сказал Крючков.