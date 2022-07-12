  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Лукашенко уже начал рассказывать, что Запад готовит "нападение" на Россию
В тренде

Лукашенко уже начал рассказывать, что Запад готовит "нападение" на Россию

Общие новости
(1 голосов)

А я вам покажу, часть вторая

Лукашенко уже начал рассказывать, что Запад готовит "нападение" на Россию

скриншот

Новина українською

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится "напасть" на Россию. И якобы через территорию Беларуси и Украины.

Слова диктатора приводит белорусское государственное СМИ "Белта".

"В последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется - через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко.

Читайте такжеЗеленский: Украина не верит, что Беларусь втянется в войну, но готовится

Отметим, ранее белорусский диктатор уже "прославился" своей известной фразой про" покажу откуда готовилось нападение", которая уже стала известным мемом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Лукашенко война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде