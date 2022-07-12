Лукашенко уже начал рассказывать, что Запад готовит "нападение" на Россию
А я вам покажу, часть вторая
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Лидер белорусского режима Александр Лукашенко заявил, что Запад готовится "напасть" на Россию. И якобы через территорию Беларуси и Украины.
Слова диктатора приводит белорусское государственное СМИ "Белта".
"В последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, история повторяется - через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко.
Отметим, ранее белорусский диктатор уже "прославился" своей известной фразой про" покажу откуда готовилось нападение", которая уже стала известным мемом.
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