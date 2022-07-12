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Зерновой кризис. Делегации Украины, России, Турции и ООН встретятся в Стамбуле

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Встреча пройдет в среду, 13 июля

Зерновой кризис. Делегации Украины, России, Турции и ООН встретятся в Стамбуле

фото из свободных источников

Новина українською

Военные делегации из Турции, России, Украины и представители ООН соберутся в среду в Стамбуле, чтобы обсудить разблокировку экспорта украинского зерна.

Об этом заявил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар, пишет турецкое государственное агентство Anadolu.

Акар сказал, что делегация министерства обороны Турции ранее посетила Москву и Киев для обсуждения проблемы, которая уже привела к глобальному продовольственному кризису.

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Он добавил, что встречи принесли положительные результаты.

Четырехсторонняя встреча состоится в Стамбуле 13 июля.

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, обсудившие проблемы вывоза зерна из Украины и необходимость создать коридоры в Черном море.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
12.07.2022 в 19:38
Криза не зернова а мізкова, у росіян.
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0
0
avatar
Olegyurchak (Хмельницький )
12.07.2022 в 19:35
Криза не зернова а мізкова, у росіян.
Ответить
0
0

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