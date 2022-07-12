С начала июля 10 россиян подали документы для получения визы в Украину
Визовый режим заработал с начала месяца
Суспільне Львів
С начала действия визового режима с Россией визу для въезда в Украину попросили 10 россиян.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, которого цитирует Громадське.
"За вторую неделю появилось десять визовых анкет. По состоянию на 11 июля 10 граждан России обратились за украинскими визами, предоставив соответствующие документы.
Мы говорим о 6 краткосрочных визах. Это люди, которые хотят посетить Украину в частных целях, а также четыре долгосрочных визы — на воссоединение с семьей", - сказал Николенко.
По его словам, все россияне подавались через украинские дипучреждения за рубежом, поскольку в России соответствующие центры пока не заработали.
Спикер также отметил, что люди подавались в 4 странах: Германии, Польше, Кыргызстане и Венгрии.
Напомним, что визовый режим для граждан России, которые хотят посетить Украину, был введен 1 июля.
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