Из под завалов многоэтажки в Часовом Яру извлекли уже 43 тела

По состоянию на 18:00 вторника спасатели извлекли 43 тела из-под завалов разрушенной многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook.

"Из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр извлекли тела 43 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома работы продолжаются", - говорится в заявалении.

Всего на месте работают 57 человек и 8 единиц техники. Местные органы власти предоставили два автокрана и два погрузчика. Рядом дежурит автомобиль скорой помощи.

Напомним, что 9 июля оккупанты нанесли удар по Часовому Яру, попав в пятиэтажку.

Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру якобы "было уничтожено более трех сотен националистов".