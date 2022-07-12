Из под завалов многоэтажки в Часовом Яру извлекли уже 43 тела
Количество жертв ракетного удара оккупантов среди мирных жителей постоянно растет
ДСНС
По состоянию на 18:00 вторника спасатели извлекли 43 тела из-под завалов разрушенной многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook.
"Из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр извлекли тела 43 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома работы продолжаются", - говорится в заявалении.
Всего на месте работают 57 человек и 8 единиц техники. Местные органы власти предоставили два автокрана и два погрузчика. Рядом дежурит автомобиль скорой помощи.
Напомним, что 9 июля оккупанты
Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру якобы "было уничтожено более трех сотен националистов".
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