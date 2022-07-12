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Из под завалов многоэтажки в Часовом Яру извлекли уже 43 тела

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Количество жертв ракетного удара оккупантов среди мирных жителей постоянно растет

Из под завалов многоэтажки в Часовом Яру извлекли уже 43 тела

ДСНС

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По состоянию на 18:00 вторника спасатели извлекли 43 тела из-под завалов разрушенной многоэтажки в городе Часов Яр Донецкой области.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области в Facebook.

"Из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в г. Часов Яр извлекли тела 43 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет), спасены из-под завалов 9 человек, проведена расчистка и разбор более 420 тонн разрушенных элементов дома работы продолжаются", - говорится в заявалении.

Всего на месте работают 57 человек и 8 единиц техники. Местные органы власти предоставили два автокрана и два погрузчика. Рядом дежурит автомобиль скорой помощи.

Напомним, что 9 июля оккупанты нанесли удар по Часовому Яру, попав в пятиэтажку.

Минобороны России заявило, что ракетным ударом по Часовому Яру якобы "было уничтожено более трех сотен националистов".

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В статье: война с Россией
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Источник:
ДСНС

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