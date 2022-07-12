Россияне безуспешно пытались наступать на трех направлениях - сводка Генштаба за 12 июля

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины доложил о ситуации на фронтах по состоянию на 18:00 12 июля.

Идут сто тридцать девятые сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях не исключается активизация ведения разведки с целью уточнения позиций и характера деятельности наших войск в приграничных с республикой белорусских районах.

На Сиверском направлении с целью демонстрации присутствия, сковывания действий подразделений сил обороны в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать подразделения вооруженных сил российской федерации. Артиллерия противника обстреляла населенные пункты Стариковое и Новая Слобода Сумской области и Николаевку и Карповичи Черниговской области. В этом направлении враг активно применяет БПЛА и средства радиоэлектронной борьбы.

Читайте также Генштаб ВСУ подтвердил, что в ходе битвы за Змеиный был поражен новейший российский фрегат

На Харьковском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы города Харькова и населенных пунктов Сосновка, Старая Гнилица, Украинка, Замуловка, Петровка, Черкасские Тишки, Коробочкино, Прудянка, Черноглазовка, Кутузовка, Старый Салтов, Новое, Байрак, Дементьевка.

Оккупанты пытались вытеснить наши войска из района Дементиевки. Но наши воины успешно отразили несколько штурмов указанной деревни и заставили врага отойти.

На Славянском направлении захватчики обстреляли районы населенных пунктов Дибровное, Мазановка, Адамовка, Барвенково, Гусаровка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка, Крестище, Никополь, Сулиговка и Константиновка.

Подразделения противника вели штурмовые действия с целью улучшения тактического положения вблизи Краснополья, Довгенького, Мазановки и Ивановки. Украинские воины умело оборонялись, нанесли оккупантам значительные потери и заставили их бежать. С таким же результатом завершилась враждеская попытка разведки боем недалеко от Долины.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Обстрелял наши позиции неподалеку от Маяков, Райгородка, Кривой Луки, Верхнекаменского и Пришиба. Также нанес авиационные удары вблизи Серебрянки и Спорного.

На Бахмутском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Соледарь, Вершина, Новолуганское, Бахмут, Яковлевка, Майорск и авиационные удары вблизи Берестового, Белогоровки, Вершины и Яковлевки.

При попытке продвинуться в направлении Спирное – Ивано-Дарьевка враг понес потери от кинжального огня наших защитников и хаотично отошел.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник, с целью сковывания действий наших войск, продолжает обстрелы наших позиций по имеющемуся наземному вооружению вдоль всей линии столкновения. Также нанес авиаудару вблизи Новоандреевки.

На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занятых рубежей. Активизировал ведение воздушной разведки. Обстреливал из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Александровка, Новая Заря, Осокоровка, Большая Костромка, Мураховка, Любомировка, Поляна, Партизанское, Благодатное, Калиновка, Терновка и Прибужское.

Корабельная группировка противника продолжает блокировку гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает шесть носителей высокоточного оружия.