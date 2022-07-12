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В ГУР считают, что Россия пока что не планирует объявить войну или мобилизацию

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Путин не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки

В ГУР считают, что Россия пока что не планирует объявить войну или мобилизацию

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Россия не будет оглашать войну Украине или мобилизацию внутри страны в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого во время телемарафона.

"Путин не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки. Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война против Украины и ее народа", - подчеркнул Скибицкий.

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При этом он отметил, что лидер страны-агрессора не будет инициировать всеобщую мобилизацию в РФ без объявления войны.

Стоит заметить, что ранее в российских СМИ появилась информация о возможном объявлении Россией войны или мобилизации уже 15 июля. Именно в этот день пройдут внеочередные заседания Госдумы и Совета федерации, на которых рассмотрят "важные правительственные инициативы".

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В статье: война с Россией
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