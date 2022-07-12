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В Запорожской области прошел еще один обмен телами погибших военных

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Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения

В Запорожской области прошел еще один обмен телами погибших военных

Мінреінтеграції України

Новина українською

Во вторник, 12 июля, Украина вернула 30 погибших украинских защитников.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

"Тела 30 украинских военных будут переданы их семьям для достойного захоронения", - пояснил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

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Известно, что операция проводилась в Запорожской области по сотрудничеству Уполномоченного, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и других силовых структур Украины.

Напомним, до этого обмен телами происходил 28 июня. Тогда Украина вернула 46 погибших военных.

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В статье: война с Россией
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