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СМИ: Испания готова передать Украине 10 танков Leopard 2А4 и 20 БТР M113

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Это может стать переломным моментом в передаче тяжелой техники из Европы

СМИ: Испания готова передать Украине 10 танков Leopard 2А4 и 20 БТР M113

фото из свободных источников

Новина українською

Испания открыта к для переговоров о передаче Украине десяти боевых танков Leopard 2А4 и около двадцати бронетранспортеров M113, находящихся на вооружении армии, для защиты от вторжения России на ее территорию. Об этом сообщает Infodefensa.

По данным источников издания, представители оборонного ведомства в настоящее время изучают возможность передачи этих систем украинской стороне в ответ на неоднократную просьбу Киева о предоставлении дополнительной военной помощи для остановки российских войск.

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"Это решение станет поворотным моментом в отношении вида помощи, которую правительство было готово предоставить Владимиру Зеленскому, поскольку до сих пор это ограничивалось в основном оборонительными материалами, вплоть до того, что приказал вернуть 30 военных грузовиков с 200 тоннами боеприпасов в июле прошлого года из порта Гдыня к украинской границе", - сообщает издание.

Операция по передаче Киеву военного оборудования будет построена на треугольной схеме. Как только Leopard 244 и M113 станут украинской собственностью, правительство Зеленского будет финансировать их модернизацию и обновление за счет модернизацию на испанской земле на средства Европейского фонда мира Европейского союза. Для этого ей необходимо будет подписать контракт с испанскими компаниями.

Последним этапом будет переброска вооружения в театр военных действий.

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В статье: война с Россией
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