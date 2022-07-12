ГУР: Высшее российское командование переводит родственников на более "безопасную" службу в Сирии

Военное руководство вооруженных сил РФ не желает привлекать своих родных и близких к так называемой "спецоперации" в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР Минобороны Украины.

"Высшее военное руководство вооруженных сил России не желает привлекать своих родных и близких, проходящих службу в рядах ВС, к участию в боевых действиях на территории Украины. Учитывая ситуацию на фронте, генералы считают более безопасным местом прохождения службы - Сирию", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты пытаются удержать захваченные территории Украины, создав новую воинскую часть уровня бригады на территории Херсонской области. Укомплектование офицерских должностей планируется осуществить за счет офицерского состава вооруженных сил РФ. Впрочем, это вызывает открытое недовольство со стороны "кандидатов", которые отказываются от возможной командировки и не хотят перевозить семьи близко к зоне ведения боевых действий.

Также в 38 зенитно-ракетной бригаде ВС РФ более 26 военнослужащих бригады были уволены в связи с отказом участвовать в проведении так называемой "специальной операции". Все они получили запись "предатель семьи" в военных документах.