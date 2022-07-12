ВИДЕО, как спецназ ГУР провел спецоперацию в глубоком тылу врага
Освободили пятерых пленных
фото из свободных источников
Спецназ ГУР Украины
Все они находились в плену российских захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской области.
Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.
О там, как проходила операция, смотрите в данном видео.
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Комментарии (1)
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ding31
12.07.2022 в 20:55
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