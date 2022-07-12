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ВИДЕО, как спецназ ГУР провел спецоперацию в глубоком тылу врага

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(3 голосов)

Освободили пятерых пленных

ВИДЕО, как спецназ ГУР провел спецоперацию в глубоком тылу врага

фото из свободных источников

Новина українською

Спецназ ГУР Украины провел в тылу врага операцию, в результате которых из плена были освобождены пять граждан Украины, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских.

Все они находились в плену российских захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

О там, как проходила операция, смотрите в данном видео.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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ding31
12.07.2022 в 20:55
Походу у кадыровцев. Научились снимать))
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