ВИДЕО, как спецназ ГУР провел спецоперацию в глубоком тылу врага

Спецназ ГУР Украины провел в тылу врага операцию , в результате которых из плена были освобождены пять граждан Украины, среди которых военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских.

Все они находились в плену российских захватчиков на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

О там, как проходила операция, смотрите в данном видео.