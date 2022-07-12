Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию
Видимо, что-то пошло не так
фото из свободных источников
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил генерал-майора Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.
Об этом сообщает белорусское агентство "Белта", цитируя сообщение на сайте Лукашенко.
"Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.
Напомним, что в Беларуси больше месяца продолжаются военные учения, включая проверку механизмов мобилизации.
Также в конце июня украиснкий Генштаб уже сообщал, что военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей преследуют цель провести скрытую мобилизацию населения.
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