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Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию

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Лукашенко уволил генерала, ответственного за мобилизацию

фото из свободных источников

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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил генерал-майора Александра Шкиренко с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба.

Об этом сообщает белорусское агентство "Белта", цитируя сообщение на сайте Лукашенко.

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"Генерал-майор Александр Шкиренко освобожден от должности начальника главного организационно-мобилизационного управления - заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил и зачислен в распоряжение министра обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Беларуси больше месяца продолжаются военные учения, включая проверку механизмов мобилизации.

Также в конце июня украиснкий Генштаб уже сообщал, что военные комиссариаты Брестской и Гомельской областей преследуют цель провести скрытую мобилизацию населения.

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В статье: Александр Лукашенко война с Россией
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