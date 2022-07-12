ВСУ утилизировали сразу трех полковников 20-й мотострелковой дивизии РФ
Денацифицировались и демилитаризировались
СтратКом ЗСУ
Вооруженными силами Украины ликвидированы командиры оккупационной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.
Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
Согласно сообщению официально денацифицировались и демилитаризировались:
Командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Горобец Алексей Николаевич
Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Мукатов Канат Калимандденович
Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник Аврамченко Алексей Юрьевич
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