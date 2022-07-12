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ВСУ утилизировали сразу трех полковников 20-й мотострелковой дивизии РФ

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Денацифицировались и демилитаризировались

ВСУ утилизировали сразу трех полковников 20-й мотострелковой дивизии РФ

СтратКом ЗСУ

Новина українською

Вооруженными силами Украины ликвидированы командиры оккупационной 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Согласно сообщению официально денацифицировались и демилитаризировались:

Командир 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Горобец Алексей Николаевич

Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ полковник Мукатов Канат Калимандденович

Заместитель командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии по военно-политической работе полковник Аврамченко Алексей Юрьевич

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В статье: война с Россией
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