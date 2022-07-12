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Уже 16 судов прошли в украинские порты для загрузки зерна

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После освобождения Змеиного судна стали заходить через Дунайские каналы

Уже 16 судов прошли в украинские порты для загрузки зерна

фото из свободных источников

Новина українською

К вечеру вторника уже 16 судов прошли устьем Быстрое для загрузки украинского зерна, при таких темпах ожидается, что пробки в дельте Дуная исчезнут в течение недели.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Еще более 90 судов ожидают на рейде канала Сулина своей очереди, чтобы зайти именно в украинские порты. Всего на рейде румынского канала Сулина находится 135 судов.

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Как рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, сейчас пропускная способность и организация работы на Сулине дают возможность принимать только 4 судна при необходимости не менее 8 судов в сутки. Однако правительство ведет переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии по поводу увеличения количества прохождений через Сулинский канал.

"При этих условиях и наличии пути через устье Быстрое мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс тонн", – заявил Васьков.

Кроме того, по обращению МИУ Военно-Морские Силы ВС Украины приняли участие в организации обеспечения перевозок гражданскими судами.

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В статье: война с Россией
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