Данилов: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину, но это вопрос времени

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю страну от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

В частности, он ответил на вопрос о том, началась ли деоккупация Херсонской области.

"Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задание нашим военным, речь идет обо всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - отметил Данилов.

Читайте также Данилов: Для контрнаступления Украине нужны шесть новых бригад численностью 25 тысяч солдат

По его словам, взрывы на российских складах под Херсоном - это следствие работы высокоточного оружия.

"Задача Российской Федерации - это уничтожение нас как страны, уничтожение высшего политического руководства нашей страны, и чтобы наша страна прекратила существования", - добавил Данилов.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что президент поручил провести деоккупацию юга Украины. Сам Зеленский отказался вдаваться в подробности.