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Данилов: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину, но это вопрос времени

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На этот раз секретарь СНБО более аккуратен в высказываниях

Данилов: Зеленский поставил задачу освободить всю Украину, но это вопрос времени

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу военным освободить всю страну от российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в эфире "Радио Свобода".

В частности, он ответил на вопрос о том, началась ли деоккупация Херсонской области.

"Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задание нашим военным, речь идет обо всей Украине. Конечно, мы не может одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности", - отметил Данилов.

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По его словам, взрывы на российских складах под Херсоном - это следствие работы высокоточного оружия.

"Задача Российской Федерации - это уничтожение нас как страны, уничтожение высшего политического руководства нашей страны, и чтобы наша страна прекратила существования", - добавил Данилов.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что президент поручил провести деоккупацию юга Украины. Сам Зеленский отказался вдаваться в подробности.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский Алексей Данилов
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