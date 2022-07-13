40-летний Джалал Нури. История беженца из Афганистана, который защищает Украину - ВИДЕО
Джалал Нури ребенком был вынужден бежать из Афганистана от советских войск
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40-летний Джалал Нури был ребенком, когда ему удалось спастись от войны в Афганистане после советского вторжения в его страну в 1979 году. Теперь он защищает Украину от вторжения России. Об этом говорится в сюжете BBC.
Нури живет в Украине с 1998 года, она стала его вторым домом, где он построил новую жизнь. Перед началом войны он работал в охранной компании.
В феврале, когда Россия напала на Украину, Нури решил, что у него есть только два варианта "защищаться или умереть". Он принял участие в обороне Киева.
Сейчас он командует подразделением из 12 человек.
"Стратегия бывшего Советского Союза, или современной России, не изменилась – оккупировать страну меньшего размера, у которой более слабая армия и экономика... Я защищаю Украину, потому что это мой дом", – сказал Нури.
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