Россия вроде бы собралась проводить морской парад в Севастополе на день ВМФ

Россия вроде бы собралась проводить свой традиционный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в оккупированном Севастополе 31 июля.

О том, что он готовится, ForPost сообщили в ЮВО.

Подробности возможного парада пока неизвестны, поскольку они ещё находятся в формате проработки.

Напомним, что ранее сообщалось, что парад вроде бы не планируется, из-за участия кораблей ЧФ в войне против Украины.

Также парад ставился под сомнение, так как грозный ЧФ за неполные 5 месяцев войны успел безвозвратно потерять флагмана, крейсера "Москва", а также более мелких военных кораблей и суден.