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Россия вроде бы собралась проводить морской парад в Севастополе на день ВМФ

Общие новости
(1 голосов)

Это должно быть, интересно, как минимум

Россия вроде бы собралась проводить морской парад в Севастополе на день ВМФ

Фото - twitter.com/Osinttechnical

Новина українською

Россия вроде бы собралась проводить свой традиционный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в оккупированном Севастополе 31 июля.

О том, что он готовится, ForPost сообщили в ЮВО.

Подробности возможного парада пока неизвестны, поскольку они ещё находятся в формате проработки.

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Напомним, что ранее сообщалось, что парад вроде бы не планируется, из-за участия кораблей ЧФ в войне против Украины.

Также парад ставился под сомнение, так как грозный ЧФ за неполные 5 месяцев войны успел безвозвратно потерять флагмана, крейсера "Москва", а также более мелких военных кораблей и суден.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
13.07.2022 в 00:58
Ну це прям подарунок! Сподіваюсь нам підвезут далекобійних ракет)
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