Россия вроде бы собралась проводить морской парад в Севастополе на день ВМФ
Это должно быть, интересно, как минимум
Фото - twitter.com/Osinttechnical
Россия вроде бы собралась проводить свой традиционный военно-морской парад в честь Дня ВМФ в оккупированном Севастополе 31 июля.
О том, что он готовится, ForPost сообщили в ЮВО.
Подробности возможного парада пока неизвестны, поскольку они ещё находятся в формате проработки.
Напомним, что ранее сообщалось, что парад вроде бы не планируется, из-за участия кораблей ЧФ в войне против Украины.
Также парад ставился под сомнение, так как грозный ЧФ за неполные 5 месяцев войны успел безвозвратно потерять флагмана, крейсера "Москва", а также более мелких военных кораблей и суден.
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