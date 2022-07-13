Петиция о замене памятника Екатерине II на скульптуру гей порно-актера в Одессе набрала необходимые голоса

Петиция одессита Алексея Матвеева о том, чтобы заменить памятник российской императрице Екатерине II на памятник американскому порно-актеру Билли Херрингтону набрала более 25 тысяч голосов и ожидает рассмотрения президентом.

"Екатерина II является контроверсионной исторической фигурой, которая своими действиями нанесла большой вред украинской государственности и культуре. Сам факт установки этого памятника был страшной ошибкой, и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в зоне российского культурного влияния. Пора это изменить", — аргументирует свое предложение автор.

Матвеев предлагает установить памятник Херрингтону, где он сидит за барной стойкой с бутылкой вина. Почти как в начале одного из популярнейших порно-роликов актера.

Автор петиции привел несколько аргументов, почему это хорошая идея: отказ от российского наследия, четкий сигнал, что Украина поддерживает ЛГБТ+ сообщество (Херрингтон снимался в гей-порно), это смешно и весело, а также породит кучу мемов.

Билли Херрингтон был актером и моделью. Известен тем, что в 1990-х годах снимался в порнофильмах гомосексуального направления. Херрингтон умер в марте 2018 года.