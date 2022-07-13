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"Мощно накормят врага огнем" - министр обороны Польши "привез" в Украину САУ Krab

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Об этом сообщил Владимир Зеленский

"Мощно накормят врага огнем" - министр обороны Польши "привез" в Украину САУ Krab

facebook.com/CinCAFU

Новина українською

Министр обороны Польши Мариуш Блащак привез в Украину самоходные гаубицы AHS Krab.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем видеообращении.

"Сегодня в Киеве провел переговоры с Мариушем Блащаком, вице-премьером и министром обороны Польши. А он привез нам Krab, которые мощно накормят нашего врага огнем", - отметил он.

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По его словам, с польским министром также обсуждалось сотрудничество в военной сфере.

Напомним, в июне Украина договорилась с Польшей о поставках еще трех эскадронов Krab общим количеством около 60 единиц. Артиллерия должна поступить в ближайшие месяцы.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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