Ярославский привез в Украину мобильные рентгеновские установки на $1 млн

Бизнесмен Александр Ярославский, который во вторник, 12 июня, вернулся в Украину, закупил для харьковских больниц очередную партию медицинского оборудования на $1 млн. На этот раз - мобильные рентгеновские установки, которые могут использоваться и в медицинских учреждениях, и в полевой медицине. Об этом сообщает DCH.

В DCH отмечают, что речь идет о передвижных рентгеновских системах. Благодаря своей мобильности они применяются в отделениях неотложной помощи, реанимации и интенсивной терапии, где необходима быстрая диагностика или проведение диагностики в палате без перемещения пациента.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость гуманитарных проектов бизнесмена, по оценке Forbes в Украине, составила $3,3 млн.