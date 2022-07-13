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Ярославский привез в Украину мобильные рентгеновские установки на $1 млн

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Президент Металлиста вернулся в Украину

Ярославский привез в Украину мобильные рентгеновские установки на $1 млн

Фото: Металлист / Автор - А. Осипов

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Бизнесмен Александр Ярославский, который во вторник, 12 июня, вернулся в Украину, закупил для харьковских больниц очередную партию медицинского оборудования на $1 млн. На этот раз - мобильные рентгеновские установки, которые могут использоваться и в медицинских учреждениях, и в полевой медицине. Об этом сообщает DCH.

В DCH отмечают, что речь идет о передвижных рентгеновских системах. Благодаря своей мобильности они применяются в отделениях неотложной помощи, реанимации и интенсивной терапии, где необходима быстрая диагностика или проведение диагностики в палате без перемещения пациента.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость гуманитарных проектов бизнесмена, по оценке Forbes в Украине, составила $3,3 млн.

Напомним, что подозреваемый в причастности к резонансному ДТП президент "Металлиста", бизнесмен Александр Ярославский по возвращению в Украину сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и придет на допрос в прокуратуру.

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В статье: Александр Ярославский война с Россией Металлист (Харьков)
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