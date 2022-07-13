Поражение основы Динамо, матчи Лиги Чемпионов. Главные новости за 12 июля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за вторник, 12 июля

В первом поединке тренеры использовали резерв и динамовский оказался сильнее. Антюх открыл счет, Супряга (!) удвоил преимущество, Эль-Аруш из "Лиона" один гол отыграл, но последнее слово было за Ванатом – 3:1 в пользу "Динамо". А вот во втором матче мы увидели состав, который, скорее всего, будет играть против "Фенербахче". Но с основой "Лиона" он не справился и проиграл 0:3. Голы посыпались в ворота Бущана почти сразу после перерыва. Также добавим, что "Динамо" официально подтвердило товарищеский матч с "Эвертоном" 29 июля.

Как известно, "Медиа Группа Украина" начала процедуру возврата лицензий в пользу государства, выданных для вещания, в том числе телеканалам "Футбол". При этом входящая в холдинг интернет-платформа Oll.tv работает в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе, Oll.tv будет транслировать футбольные матчи, ранее выходившие на каналах "Футбол".

Напомним, президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский попал в скандал в начале февраля – его заподозрили в причастности к смертельному ДТП. Тогда же, как сообщала его пресс-служба, он уехал в Англию к семье. Бизнесмена изрядно критиковали за то, что он никак не помогает родному Харькову, оказавшемуся под ударом россиян. И вот 12 июля Ярославский вернулся в Украину. Сразу после пересечения границы он сдал анализ ДНК и пообщался с представителями прокуратуры. Остается добавить, что, по словам самого Ярославского, существованию "Металлиста" ничего не угрожает, хотя в последнее время харьковский клуб только теряет игроков и тренеров.

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Брентфорд" договорился о трансфере хавбека "Днепра-1" Егора Ярмолюка. О переходе уже получившего британскую визу 18-летнего хавбека будет объявлено на этой неделе. Трансфер оценивается в полтора миллиона евро. В прошлом сезоне Ярмолюк, которому выдают немало авансов, отыграл за "Днепр-1" девять матчей и забил один гол.

Маркиньос Сиприано уже официально уехал в аренду в "Крузейро", выступающий в Серии В. Соглашение рассчитано на год – до 2023-го. Примечательно, что именно тогда у Сиприано истекает контракт, то есть с большой вероятностью можно утверждать, что в Украину он уже не вернется. А вот центрбек Марлон может следующий сезон провести в "Монце". Как утверждает Джанлука Ди Марцио, бразилец приехал в Италию, где в ближайшее время ожидается заключение соглашения с новичком Серии А.

Состоялись ответные матчи первого раунда квалификации Лиги Чемпионов. Лучшая команда Польши в прошлом сезоне – "Лех", за который играют Рудько и Цитаишвили – провалился в противостоянии с "Карабахом". После домашней победы 1:0 "Лех" на выезде проиграл 1:5. А вот "Лудогорец" с Игорем Пластуном в составе спокойно прошел черногорскую "Сутьеску" – 1:0 на выезде и 3:0 по сумме двух матчей. В следующий раунд также вышли финский ХИК, молдавский "Шериф", литовский "Жальгирис", ирландский "Шэмрок Роверс", македонский "Шкупи", шведский "Мальме" и "Дюделанж" из Люксембурга.