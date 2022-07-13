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Уничтожая "селитру" россиян? ВСУ попали в тыловой склад оккупантов в т.н. ЛНР

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Хотя, спустя время орки все-таки признают, что горит не селитра, а БК…

Уничтожая "селитру" россиян? ВСУ попали в тыловой склад оккупантов в т.н. ЛНР

Гиркин Твиттер

Новина українською

Украинская армия нанесла массированный удар по военной части противовоздушной обороны (ПВО) т.н. ЛНР, которая защищает небо для орков над временно оккупированным Луганском.

"Вооруженные формирования Украины нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан. Информации о пострадавших в результате удара пока нет", – заявил представитель народной милиции республики андрей марочко.

рос"СМИ" сначала рассказывали о сбитой украинской ракете "Точка-У", однако потом поняли, что в "очередную селитру" никто не поверит и признали, что речь идет о прилете по военной части ПВО.

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В статье: война с Россией
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