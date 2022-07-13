  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Стало известно, когда Германия остановит закупки российского угля и откажется от нефти рф
В тренде

Стало известно, когда Германия остановит закупки российского угля и откажется от нефти рф

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Европа слезает с нефтегазовой иглы россии?

Стало известно, когда Германия остановит закупки российского угля и откажется от нефти рф

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

С 1 августа власти Германии остановят закупки российского угля, а с 31 декабря 2022 года откажутся от российской нефти. Об этом сообщил заместитель министра финансов Йорг Кукис на Сиднейском энергетическом форуме, как сообщает издание Reuters.

"Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь. Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости – дело нетривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев".

Отметим, что на россию приходится 40% немецкого импорта угля и 40% импорта нефти.

Читайте такжеГермания перестала получать газ по Северному потоку-1. Говорят о "плановых работах"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
reuters.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде