Стало известно, когда Германия остановит закупки российского угля и откажется от нефти рф
Европа слезает с нефтегазовой иглы россии?
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С 1 августа власти Германии остановят закупки российского угля, а с 31 декабря 2022 года откажутся от российской нефти. Об этом сообщил заместитель министра финансов Йорг Кукис на Сиднейском энергетическом форуме, как сообщает издание Reuters.
"Через несколько недель мы перестанем использовать российский уголь. Любой, кто знает историю трубопровода "Дружба", который уже был инструментом советской империи в Восточной Европе, знает, что избавление от этой зависимости – дело нетривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев".
Отметим, что на россию приходится 40% немецкого импорта угля и 40% импорта нефти.
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