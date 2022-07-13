Плюс одна сотня мертвых оккупантов. Опубликованы потери россиян за 12 июля
Мочим орков
Генштаб ЗСУ
Украина продолжает защищаться от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07:
- личного состава – около 37570 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1649 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3832 (+3) ед,
- артиллерийских систем – 839 (+1) ед,
- РСЗО – 247 (+0) ед,
- средства ПВО – 109 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 188 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 (+2),
- крылатые ракеты – 155 (+0),
- корабли /катера – 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+5) ед,
- специальная техника – 67 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении. Данные уточняются.
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Источник:facebook.com/GeneralStaff.ua
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