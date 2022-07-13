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Плюс одна сотня мертвых оккупантов. Опубликованы потери россиян за 12 июля

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Мочим орков

Плюс одна сотня мертвых оккупантов. Опубликованы потери россиян за 12 июля

Генштаб ЗСУ

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Украина продолжает защищаться от российских оккупантов. Пресс-служба Генерального штаба ВСУ опубликовала общие боевые потери противника с 24.02 по 13.07:

  • личного состава – около 37570 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1649 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3832 (+3) ед,
  • артиллерийских систем – 839 (+1) ед,
  • РСЗО – 247 (+0) ед,
  • средства ПВО – 109 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 188 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 678 (+2),
  • крылатые ракеты – 155 (+0),
  • корабли /катера – 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2704 (+5) ед,
  • специальная техника – 67 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Николаевском направлении. Данные уточняются.

Читайте такжеВИДЕО, как артиллеристы ВСУ с гаубицы М-777 разбомбили российский склад боеприпасов в Запорожской области

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В статье: война с Россией ВСУ Генштаб ЗСУ
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Источник:
facebook.com/GeneralStaff.ua

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