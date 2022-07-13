Германия опубликовала огромный список военной помощи Украине
Главный вопрос – когда все это прибудет на фронт?
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Германия обнародовала список систем вооружения, техники, другой летальной и нелетальной помощи, переданной Украине, которая противостоит вооруженной агрессии россии. Документ был опубликован на официальном сайте правительства Германии.
"В 2022 году Германия увеличила свои фонды для усиления потенциала безопасности до 2 миллиардов евро. Эти дополнительные средства предназначены, прежде всего, для Украины, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира, из которого могут возмещаться расходы государств-членов ЕС на военную поддержку Украины".
- 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3;
- 14 900 противотанковых мин;
- 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;
- 2 700 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела";
- 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
- 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
- 50 противобункерных зарядов;
- 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
- 100 тысяч ручных гранат;
- 5,3 тысяч зарядов взрывчатки;
- 100 тысяч метров детонационного шнура и 100 тысяч детонаторов;
- 350 тысяч других детонаторов;
- 10500 снарядов калибра 155 мм;
- 10 противодроновых пушек;
- 14 противодроновых датчиков и генераторов помех;
- 100 автоинжекторных устройств;
- 28 000 боевых касок;
- 15 поддонов с военной одеждой;
- 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
- 100 палаток;
- 12 генераторов;
- 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 125 биноклей;
- 1200 больничных коек;
- 18 поддонов медицинского материала; 60 хирургических светильников;
- защитная одежда, хирургические маски;
- 10 000 спальных мешков;
- 600 защитных пар очков;
- 1 радиочастотная система;
- 3000 полевых телефонов;
- 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
- 353 очков ночного видения;
- 4 электронные средства борьбы с дронами;
- 165 биноклей;
- медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);
- 38 лазерных дальномеров;
- дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);
- 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;
- 500 бинтов медицинской марли;
- 402 000 коробок с сухими пайками;
- запчасти для МиГ-29;
- 30 защищенных автомобилей.
Также сообщается о планируемых поставках вооружения, техники и оборудования. Среди них отмечены, в том числе бронетранспортеры М113, самоходные зенитные установки GEPARD, радары COBRA, системы залпового огня MARS и другие системы.
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