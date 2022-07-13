Германия опубликовала огромный список военной помощи Украине

Германия обнародовала список систем вооружения, техники, другой летальной и нелетальной помощи, переданной Украине, которая противостоит вооруженной агрессии россии. Документ был опубликован на официальном сайте правительства Германии.

"В 2022 году Германия увеличила свои фонды для усиления потенциала безопасности до 2 миллиардов евро. Эти дополнительные средства предназначены, прежде всего, для Украины, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира, из которого могут возмещаться расходы государств-членов ЕС на военную поддержку Украины".

3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3;

14 900 противотанковых мин;

500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;

2 700 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела";

7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);

21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;

50 противобункерных зарядов;

100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;

100 тысяч ручных гранат;

5,3 тысяч зарядов взрывчатки;

100 тысяч метров детонационного шнура и 100 тысяч детонаторов;

350 тысяч других детонаторов;

10500 снарядов калибра 155 мм;

10 противодроновых пушек;

14 противодроновых датчиков и генераторов помех;

100 автоинжекторных устройств;

28 000 боевых касок;

15 поддонов с военной одеждой;

280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);

100 палаток;

12 генераторов;

6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;

125 биноклей;

1200 больничных коек;

18 поддонов медицинского материала; 60 хирургических светильников;

защитная одежда, хирургические маски;

10 000 спальных мешков;

600 защитных пар очков;

1 радиочастотная система;

3000 полевых телефонов;

1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);

353 очков ночного видения;

4 электронные средства борьбы с дронами;

165 биноклей;

медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);

38 лазерных дальномеров;

дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);

10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;

500 бинтов медицинской марли;

402 000 коробок с сухими пайками;

запчасти для МиГ-29;

30 защищенных автомобилей.

Также сообщается о планируемых поставках вооружения, техники и оборудования. Среди них отмечены, в том числе бронетранспортеры М113, самоходные зенитные установки GEPARD, радары COBRA, системы залпового огня MARS и другие системы.