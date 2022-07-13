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Германия опубликовала огромный список военной помощи Украине

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Главный вопрос – когда все это прибудет на фронт?

Германия опубликовала огромный список военной помощи Украине

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия обнародовала список систем вооружения, техники, другой летальной и нелетальной помощи, переданной Украине, которая противостоит вооруженной агрессии россии. Документ был опубликован на официальном сайте правительства Германии.

"В 2022 году Германия увеличила свои фонды для усиления потенциала безопасности до 2 миллиардов евро. Эти дополнительные средства предназначены, прежде всего, для Украины, а также для вкладов Германии в Европейский фонд мира, из которого могут возмещаться расходы государств-членов ЕС на военную поддержку Украины".

  • 3000 единиц противотанкового оружия Panzerfaust-3;
  • 14 900 противотанковых мин;
  • 500 переносных систем противовоздушной обороны STINGER;
  • 2 700 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стрела";
  • 7 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, включая обучение и обеспечение запчастями (совместный проект с Нидерландами);
  • 21,8 млн патронов к огнестрельному оружию;
  • 50 противобункерных зарядов;
  • 100 пулеметов MG 3 с 500 запасными стволами и затворами;
  • 100 тысяч ручных гранат;
  • 5,3 тысяч зарядов взрывчатки;
  • 100 тысяч метров детонационного шнура и 100 тысяч детонаторов;
  • 350 тысяч других детонаторов;
  • 10500 снарядов калибра 155 мм;
  • 10 противодроновых пушек;
  • 14 противодроновых датчиков и генераторов помех;
  • 100 автоинжекторных устройств;
  • 28 000 боевых касок;
  • 15 поддонов с военной одеждой;
  • 280 единиц техники (грузовики, микроавтобусы, вездеходы);
  • 100 палаток;
  • 12 генераторов;
  • 6 паллет материала для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 125 биноклей;
  • 1200 больничных коек;
  • 18 поддонов медицинского материала; 60 хирургических светильников;
  • защитная одежда, хирургические маски;
  • 10 000 спальных мешков;
  • 600 защитных пар очков;
  • 1 радиочастотная система;
  • 3000 полевых телефонов;
  • 1 полевой госпиталь (совместный проект с Эстонией);
  • 353 очков ночного видения;
  • 4 электронные средства борьбы с дронами;
  • 165 биноклей;
  • медицинский материал (в том числе рюкзаки, компрессионные повязки);
  • 38 лазерных дальномеров;
  • дизельное топливо и бензин (поставки продолжаются);
  • 10 тонн жидкости AdBlue для двигателей;
  • 500 бинтов медицинской марли;
  • 402 000 коробок с сухими пайками;
  • запчасти для МиГ-29;
  • 30 защищенных автомобилей.

Также сообщается о планируемых поставках вооружения, техники и оборудования. Среди них отмечены, в том числе бронетранспортеры М113, самоходные зенитные установки GEPARD, радары COBRA, системы залпового огня MARS и другие системы.

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В статье: война с Россией
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Источник:
bundesregierung.de

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