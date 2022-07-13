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Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине

Общие новости
(12 голосов)

Даже Иран не хочет иметь дело с рф

Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине

фото из открытых источников

Новина українською

Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что не намерено продавать россии беспилотники. Это стало реакцией на соответствующее предупреждение от Вашингтона о намерении кремля закупить сотни БПЛА и начало обучения российских операторов уже в ближайшее время.

Считается, что Китай окончательно отказался от сотрудничества с рф – иначе кремль не имел бы смысла обращаться к Ирану.

Более того, Тегеран опроверг любое сотрудничество по вооружению с москвой. И это на фоне того, что россия 2 года назад начала масштабную компанию по готовности продать Ирану огромное количество вооружения.

Читайте такжеБелый дом: Иран готовится поставить россии беспилотники

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В статье: война с Россией
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Источник:
defence-ua.com

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