Известно, как Иран ответил Кремлю о просьбе продать БПЛА для войны в Украине
Даже Иран не хочет иметь дело с рф
фото из открытых источников
Министерство иностранных дел Ирана официально заявило, что не намерено продавать россии беспилотники. Это стало реакцией на соответствующее предупреждение от Вашингтона о намерении кремля закупить сотни БПЛА и начало обучения российских операторов уже в ближайшее время.
Считается, что Китай окончательно отказался от сотрудничества с рф – иначе кремль не имел бы смысла обращаться к Ирану.
Более того, Тегеран опроверг любое сотрудничество по вооружению с москвой. И это на фоне того, что россия 2 года назад начала масштабную компанию по готовности продать Ирану огромное количество вооружения.
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