"Вже зоря розквітла". Группа Ляпис Трубецкой перепела культовых Воинов света на украинском языке

"Воины света" – песня белорусской панк-рок группы "Ляпис Трубецкой", выпущенная в 2014 году в альбоме "Матрешка". Одно из самых известных произведений группы, композиция стала неофициальным гимном Евромайдана и протестов в Беларуси.

12 июля "Ляпис Трубецкой" презентовала клип на свой культовый трек, но на этот раз музыканты перепели песню на украинском языке. Текст написал украинский поэт и писатель Сергей Жадан. Лидер группы Сергей Михалок отметил:

"Всем воинам света и воинам добра посвящается! В это нелегкое для всех нас время очень важно оставаться вместе, оставаться сильными, настоящими воинами! Именно поэтому мы решили порадовать наших друзей, наших братьев и сестер песней, которую вы уже хорошо знаете, еще с 2014 года. Но мы хотим презентовать вам ее на любимом нами и, я уверен, многими из вас языке, а также в новой акустической версии. Это песня о свободе и любви, о борьбе и вере и о победе добра над злом".

В клипе снялся также сын лидера группы Сергея Михалка Макар, который в припеве спел вместе с папой.