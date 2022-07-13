Под обстрелами своих. Белорусский пограничник пробрался в Украину, чтобы воевать с россией

Белорусский пограничник нарушил границу, чтобы присоединиться к Силам обороны Украины в войне против российского агрессора. Недавно пограничный наряд одного из подразделений Волынского пограничного отряда задержал мужчину без документов.

Он незаконно пересек границу Украины. Задержанный сообщил, что он – белорусский пограничник, и проходит службу в Брестской пограничной группе. Он отметил, что на нарушение отважился, чтобы присоединиться к Силам обороны в войне Украины против российского захватчика.

У него были единомышленники относительно необходимости противостоять россии. С одним из них белорусский пограничник и отправился в Украину, но по дороге к границе их заметили и со стрельбой преследовали, поэтому пересечь государственную границу смогла только он один.

На данный момент проводится проверка озвученной задержанным информации, после чего будет приниматься решение о его дальнейшей судьбе.